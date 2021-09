Assainissement non collectif : un guide des obligations d'assurance

Assainissement non collectif

Le ministère de la Transition écologique a établi une note - élaborée dans le cadre des travaux menés par le Plan d'actions national sur l'assainissement non collectif (Pananc) - afin de clarifier les droits et obligations en matière d’assurance des maîtres d'ouvrage ou des constructeurs chargés d'une installation d'assainissement non collectif (ANC).