Assa Abloy recrute sept opérateurs-régleurs en fonderie pour Longué-Jumelles (49)

Assa Abloy recherche de nouveaux talents pour son site de Longué-Jumelles. Soutenu par le plan gouvernemental France Relance, ce site historique du tissu industriel français, qui emploie 250 personnes dont 150 en production, est doté de l’une des plus grandes fonderies de Zamak en France. Il a été choisi par Assa Abloy pour devenir centre d’excellence sur la fabrication des produits de quincaillerie architecturale, à l’échelle européenne. Pour répondre aux exigences de ce nouveau statut et assurer le développement de son activité, le groupe recherche 7 opérateurs-régleurs Zamak pour renforcer l’équipe de l’atelier fonderie.

Le poste d’opérateur-régleur consiste à piloter des machines automatisées pour réaliser des pièces en série tout en respectant les règles de sécurité, de qualité et les objectifs de productivité. Concrètement, il procède au montage et au démontage des moules, ajuste ses réglages, réalise des autocontrôles pour s’assurer de la qualité du produit ou encore assure la maintenance et l’entretien courant des machines.

Des profils rares et une formation disparue

Assa Abloy veut attirer de nouveaux talents et ainsi permettre aux salariés, actuellement en poste, de transmettre leur savoir-faire pour poursuivre son développement. À ce jour, il n’existe plus de formation spécifique pour devenir opérateurs régleurs Zamak. Assa Abloy s’engage donc, au moment de l’embauche, à former les futurs collaborateurs directement sur site. Les profils avec une expérience en mécanique, chaudronnerie, conducteurs de lignes, injection plastique sont fortement plébiscités. En proposant cette formation sur site le groupe espère séduire des profils qui auront la possibilité d’acquérir des compétences rares.

Pérenniser le savoir-faire des opérateurs en fonderie

Cette stratégie permet aussi de valoriser le savoir-faire des salariés de l’atelier fonderie, qui assureront la transmission de leur savoir-faire et partageront leur précieuse expérience, indispensable au maintien de la qualité souhaitée par le groupe.

Le site de Longué-Jumelles est l’un des quatre sites du groupe Assa Abloy en France. C’est aussi un site historique du tissu industriel français, qu’Assa Abloy s’attache à faire vivre, en valorisant le savoir-faire de cette usine spécialisée dans la fabrication de produits de quincaillerie architecturale : poignées et butées de portes, poignées de fenêtre, patères, mains courantes, etc. Autre signe distinctif, sa fonderie Zamak, est l’une des plus grandes en France ; cet alliage de zinc et d’aluminium permet de réaliser des composants techniques et des pièces qui allient la performance et l’esthétique.

© Philippe Eranian