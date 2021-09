Asnières-sur-Seine : rénovation du groupe scolaire Michelet

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

L’une des plus anciennes écoles de la ville connaîtra une seconde jeunesse en 2022.

Dans la commune d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), les travaux de réhabilitation des écoles Michelet A et B, lancés en juillet 2020, entrent dans leur dernière phase. À la rentrée 2022, les élèves découvriront un groupe scolaire modernisé et mis aux normes. L’objectif de la municipalité est d’ailleurs d’offrir un environnement plus qualitatif et adapté aux pratiques éducatives d’aujourd’hui. Un montant d’environ 17 M€ a été investi dans ce vaste programme de rénovation.

Le projet consiste en la réhabilitation en profondeur du groupe scolaire avec la création d’un centre de loisirs, d’un restaurant scolaire plus spacieux et d’une salle polyvalente. Le bâtiment central a fait l’objet d’une rénovation et a été agrandi en passant de 500 à 750 m². En outre, une liaison entre ce bâtiment et les deux autres a été établie pour une meilleure circulation. Notons que si les façades des édifices sont préservées, l’intérieur a bénéficié d’une réfection intégrale, ainsi que de travaux de mise aux normes.

En attendant la fin des travaux, des dispositions ont été prises pour limiter les nuisances sonores. Une information régulière sur l’avancement du chantier est également faite auprès des parents.