Ascaudit dans le giron de Socotec Smart Solutions

Entreprise multi-spécialiste dans l’ingénierie spécialisée du bâtiment, Ascaudit est composée de 135 experts techniques réalisant plus de 12 millions d’euros de chiffre d’affaires. En intégrant la filiale indépendante du groupe Socotec, elle permet au groupe de prendre la 3e place sur le marché du conseil et de l’ingénierie de spécialités dans l’immobilier et le bâtiment.

Avec ses 135 experts et 12 M€ de chiffre d’affaires, Ascaudit, entreprise qui agit en faveur de la valorisation du patrimoine bâti, rejoint le groupe Socotec.

Socotec Smart Solutions, filiale indépendante du groupe spécialisé en testing, inspection et certification a annoncé le 30 août l'acquisition à 100% de cette entreprise de référence reconnue sur son marché de l’ingénierie de spécialités sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.

La stratégie d'Ascaudit - regrouper en un seul point de contact, l’ensemble des prestations de conseil technique répondant aux enjeux des transitions digitale, énergétique, environnementale et règlementaire du bâtiment : ascenseurs et transports (missions conseils et expertises complètes); performance énergétique (BET énergie, fluides, CVC et électricité), accessibilité (du diagnostic ADAP PAVE à l’accompagnement TCE) - pour les grands projets tertiaires, de logement social, de grandes copropriétés ou des collectivités territoriales, complètera l'offre de solutions d’ingénierie de spécialités de Socotec Smart Solutions*.

"Nos positionnements se combinent parfaitement avec, d’un côté Socotec Smart Solutions qui oeuvre déjà sur ce marché de la performance du bâti auprès des propriétaires fonciers et industriels, et de l’autre avec Ascaudit très bien implanté auprès des bailleurs sociaux et des collectivités. Notre culture est proche puisque les deux entreprises sont composées d’ingénieurs de la construction avec des compétences fortes et recherchées, et une culture du service clients qui ne transige pas et qui apporte une qualité de service forte et reconnue à ses clients et partenaires", a commenté Hervé Montjotin, CEO du groupe Socotec.

Avec l’acquisition d’Ascaudit, le groupe crée une référence disposant d’une couverture nationale dans le domaine de l’ingénierie spécialisée du bâtiment en rejoignant le Top 3 sur le marché français.

*L’entreprise propose aussi des prestations d’attestation d’effets équivalents dans le cadre de la loi ESSOC sur tout projet d’innovation. Dans le cadre d’un partenariat tripartite, Financeur - Investisseur - Constructeur, SOCOTEC Smart Solutions développe des conseils et avis pour le respect des méthodologies, des règlementations administratives, techniques et architecturales ainsi que le respect des plannings, des budgets et appels de fonds, inhérents à tout projet de construction ou de rénovation de patrimoine immobilier.