Le coup de gueule de l’Autorité environnementale sur le futur dispositif de participation du public

Dans un avis publié le 2 mars concernant le projet de décret « portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement », l’institution dénonce en particulier la réduction des délais d’élaboration des avis qu’elle doit rendre sur les projets. Une mesure non seulement sans incidence sur le calendrier des opérations mais qui risque d’accroître les contentieux et fragiliser juridiquement les projets, s’indigne-t-elle.