Asap : ce que contient le projet de loi définitivement arrêté

Après un passage réussi en commission mixte paritaire (CMP) le 21 octobre, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique sera voté solennellement les 27 et 28 octobre dans les deux chambres. Décryptage des mesures phares en matière de marchés publics et d'environnement, désormais actées – sauf intervention du Conseil constitutionnel.