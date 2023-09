Artisans en centre-ville (4/4) : Sidney Hue, à Paris IXe

Dans l’immédiat, la perspective de l’application du Crit’Air 3 au 1er janvier 2025 à Paris nous permet de faire circuler notre parc de 7 véhicules thermiques, nécessaire pour transporter le matériel – chaudières, ballons… – sur nos chantiers et pour les dépannages dans le centre de Paris. Cependant, les places de livraison sont prises et celles de stationnement à 50 centimes de l’heure – avec Mobipro – trop rares, ce qui nous fait perdre trente minutes environ par intervention. Les clients grognent, car nous ne sommes pas toujours à l’heure, et reprochent des tarifs élevés, car nous devons répercuter ce temps de déplacement.

350 000 € d'investissement

Je suis favorable à la décarbonation, mais renouveler totalement mon parc avec des véhicules électriques n’est pas réaliste, car leur obsolescence n’est pas simultanée, leur délai de fabrication trop long, leur autonomie discutable, surtout en cas de chargement lourd ; enfin, le budget global est d’environ 350 000 €, soit le prix de rachat d’une petite société ! Quant aux salariés, qui repartiront avec un véhicule électrique, ils n’ont pas la certitude de trouver un point de chargement chez eux ou à Paris. J’ai étudié la question du vélo cargo, qui est une bonne idée marketing, et j’y réfléchis pour une personne chargée de la livraison, ce qui induit une gestion coordonnée assez complexe. Mes salariés, qui se déplacent à deux, n’ont pas nécessairement envie de pédaler sous la pluie et ne peuvent pas se balader avec tout Castorama dans un vélo ! Pour autant, il est hors de question de lâcher les Parisiens. En matière de stationnement et de déchargement de matériel, je demande juste un peu tolérance à l’égard des artisans.