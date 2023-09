Artisans en centre-ville (3/4) : Antoine Laperche, à Grenoble

« Je suis un artisan d’hypercentre à vélo. Après un CAP de chauffagiste en alternance suivi chez Ze Plombier – un artisan à vélo à Nantes –, celui-ci m’a embauché. Quatre ans plus tard, en 2021, j’ai déménagé à Grenoble. Il était dommage de ne pas continuer le vélo qui génère un fonctionnement différent en centre-ville. À Nantes, l’assistance électrique était indispensable en raison de la topographie de la ville ; à Grenoble, je n’en n’ai pas besoin. Je me déplace à vélo cargo biporté à deux roues. Depuis mon atelier, situé dans le centre, je rayonne en vingt minutes environ pour me rendre chez les clients. Non seulement je ne perds pas de temps dans les déplacements et les bouchons, mais je fonctionne par demi-journée : quatre à cinq rendez-vous d’installation, de réparation ou de dépannage le matin avant de rentrer à midi pour me délester et recharger avant de repartir. En solo, je peux remorquer des petites chaudières derrière mon vélo. Au-delà, je fais appel à la coopérative Toutenvélo qui, grâce à leur VTT à assistance électrique, transporte des chaudières de 200 à 300 kg ou des parois de douche sur le site du chantier. Quant au stationnement, je trouve toujours une place à proximité du domicile du client, notamment grâce à de larges trottoirs. Dans la mesure où la ZFE n’est pas encore réellement appliquée, les artisans en fourgonnette peuvent encore se déplacer en hypercentre, mais certains se demandent, dans la mesure où les véhicules électriques ne pourront pas remédier à toutes les situations, s’ils ne vont pas s’organiser avec une complémentarité de moyens, comme les véhicules à assistance électrique. Le vélo attire des jeunes vers l’artisanat en centre-ville. À 34 ans, je peux tenir ce discours. À 50 ans, mes choix seront probablement différents. »