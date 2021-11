Artisanat du bâtiment : l'activité grimpe de 4 % au troisième trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Négoce Supprimer Stores et fermetures Supprimer Vie du BTP Supprimer Entreprises Supprimer Conjoncture Supprimer Capeb Supprimer France Supprimer Valider Valider

La note de conjoncture de la Capeb fait apparaître une forte croissance au troisième trimestre, portée par l'entretien-rénovation.

+ 4 % au T3 2021 par rapport au T3 2020, et +2,2 % par rapport au T3 2019 : l'artisanat du bâtiment se porte très bien, selon la dernière note de conjoncture de la Capeb. Cette santé solide est due avant tout au marché de l'entretien-rénovation, qui croît pour les artisans (moins de 20 salariés) de 5 %, contre 2 % pour la construction neuve. La rénovation énergétique tire son épingle du jeu, à 5,5 %.

Sur les douze derniers mois (septembre 2021 par rapport à septembre 2020), la croissance atteint 12,2 %. L'emploi progresse de 3,8 % sur la même période, avec un niveau d'emploi supérieur à l'avant-crise (64 600 emplois de plus qu'à la fin 2019). Les carnets de commandes restent à un niveau élevé (103 jours de travail au T3 2021, soit 31 jours de plus qu'à la même période l'an dernier). La sous-traitance ne concerne que 8 % des artisans. Seuls 10 % des artisans font par ailleurs état de besoins de trésorerie, contre 29 % il y a un an.