ARTIBAT, rassemble les professionnels de la Construction à Rennes

Artibat, le salon tant attendu par la profession se tiendra à Rennes du 13 au 15 octobre 2021. Organisé par la CAPEB des Pays de la Loire, ARTIBAT sera incontestablement l’évènement majeur et rassembleur de la profession.

Étendu sur 65 000 m², ARTIBAT accueillera pour sa 17e édition 900 exposants, fabricants et distributeurs répartis sur les 5 pôles d’activités représentatifs de la filière (Gros œuvre, Second œuvre, Lot technique, Équipement, Gros Matériel TP).

Avec 40 000 visiteurs prévus, ARTIBAT, sera l’événement fédérateur de la profession. Une magnifique opportunité pour se retrouver et poursuivre les affaires dans un cadre convivial et riche de nouveautés.

Cette année, ARTIBAT mettra en lumière les innovations 2021 des exposants industriels sélectionnées par un jury d’experts. L’ensemble de ces nouveautés seront visibles sur le salon et identifiées sur le site Internet (artibat.com) ainsi que dans le Guide des nouveautés 2021 qui sera distribué gratuitement à l’entrée du salon.

ARTIBAT est aussi composé de temps forts sur les sujets qui font l’actualité du bâtiment.

CIRQ au cœur du salon ARTIBAT



ARTIBAT reconduit, avec son partenaire NOVABUILD, l’allié solutions climat, le dispositif CIRQ qui valorise les projets dont l’ambition et d’apporter des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique.

En clair, le dispositif CIRQ permet à 8 start-up d’exposer leurs produits et de réunir le public autour de 18 conférences inspirantes sur la thématique suivante « La rénovation, une "solution climat" en réponse à l'atténuation et à l'adaptation au dérèglement climatique ».

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver le programme sur le site d’ARTIBAT, dans la rubrique temps forts.

Confort d’usage : ressentir pour mieux construire

Le salon réservera également un espace de 130 m2 pour présenter un projet consacré au confort d’usage et à l’éveil des sens.

À l’aide d’un simulateur de vieillissement, les visiteurs seront durant quelques minutes démunis de leurs pleines capacités motrices et sensorielles pour être immergés dans certaines situations du quotidien prouvant que l’aménagement et les matériaux utilisés sont bien souvent inadaptés.

Ce projet, mené en collaboration avec HB Développent, a pour ambition de :

sensibiliser les visiteurs à travers une activité ludique les mettant dans des situations pratiques ;

faire ressentir aux professionnels la sensation de perte d’autonomie.

Les objectifs :

appréhender et ressentir les obstacles auxquels les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap doivent faire face dans leur quotidien ;

bénéficier d’un nouveau regard pour innover ou répondre à de futurs projets d’adaptation du logement ou d’accessibilité ;

tester les nouveaux matériaux et nouvelles solutions qui permettent d’améliorer leurs conditions de vie ;

renvoyer vers des formations pour de meilleures approches du handicap et de nouvelles perspectives économiques pour l’entreprise.



La qualité de l’air intérieur, un sujet de premier plan

Enfin, la qualité de l’air intérieur étant un enjeu majeur pour les occupants, ARTIBAT s’est naturellement associé à l’AQC pour sensibiliser les professionnels sur cette question.



Ainsi, un stand dédié, créé par l’AQC, proposera des outils pédagogiques innovants pour comprendre et agir pour l’amélioration de la qualité de l’air intérieur en construction comme en rénovation.

Un Air en commun, outil d’animation et d’apprentissage autour de la qualité de l’air, sera présenté pour la première fois lors du salon.

