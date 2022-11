Artibat 2023 fait (presque) déjà le plein

La 18e édition du salon Artibat, qui se tiendra à Rennes (Ille-et-Vilaine) les 18,19 et 20 octobre 2023, s’annonce sous les meilleurs auspices. A un peu moins d’un an de sa tenue, les organisateurs enregistrent « 80% de la surface d’exposition occupée (…) et des secteurs d’ores et déjà quasi complets ».

Réunissant l’ensemble de la chaîne des professionnels (artisans, industriels, distributeurs et prescripteurs) de la construction et de la rénovation, Artibat se positionne déjà comme l’événement majeur de lu secteur en 2023 avec 1 000 exposants répartis sur 5 pôles : Gros œuvre 14 000 m2, Second œuvre 16 000 m2, Équipement 6 400 m2, Lot technique 8 600 m2 et Gros matériel TP sur 20 000 m2.

Artibat offrira, comme à l'accoutumée, l'opportunité de découvrir les nombreuses innovations des exposants. La sélection officielle du Jury d’experts, mettant en lumière les nouveautés les plus pertinentes, utiles et performantes, commercialisées depuis moins d’un an, sera reconduite. D’autres temps forts viendront jalonner cette 18e édition pour sensibiliser et accompagner les professionnels au cœur des enjeux sectoriels. « Les projets que nous préparons pour Artibat 2023 seront résolument au plus proche des préoccupations des professionnels et de leur quotidien pour les sensibiliser à mieux construire, mieux rénover dans une logique vertueuse pour l’environnement » promet Valérie Sfartz, directrice générale du salon. 40 000 exposants sont attendus à Rennes.