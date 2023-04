Arthur Brac de la Perrière, nouveau directeur général de Dorémi

Nouveau directeur général de Dorémi, Arthur Brac de la Perrière devra développer la capacité du groupe à générer plus de rénovations globales performantes de maisons individuelles. Créée en 2017, l’entreprise d’économie sociale et solidaire, de 50 salariés, vise à l’accompagnement des entreprises sur chantiers, la sortie des ménages de la précarité énergétique et la baisse des consommations d’énergie et des gaz à effet de serre…

Diplômé d’HEC Paris, Arthur Brac de la Perrière a commencé au sein du groupe Allianz, notamment chez Mondial Assistance en tant qu’adjoint de la direction Europe et Moyen-Orient. Par la suite, il se reconvertit dans la rénovation et se fait embaucher comme ouvrier dans une entreprise de plâtrerie-peinture avant de reprendre une entreprise de 4 salariés dans le même domaine, qui sera renommée MéTiista et compte aujourd’hui une quarantaine de salariés. En parallèle, il s’investit à la Capebr, élu président de l’ICRE BTP Rhône en 2014. C’est là qu’il découvre le réseau Dorémi et y engage MéTiista. Vincent Legrand, jusque-là président et directeur général, se concentre désormais sur la présidence et pilotera la stratégie, la représentation et le plaidoyer.