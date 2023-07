Artelia s’exporte au Canada

Nouvelle acquisition pour Artelia. Le groupe d’ingénierie à l’expertise multidisciplinaire, qui bénéficie d’un ancrage solide en Europe et plus largement d’une présence soutenue dans 40 pays à travers le monde, s’ouvre à de nouveaux territoires en rachetant la totalité des actions de FNX-Innov détenues par un fonds d’investissement québécois.

1100 collaborateurs en plus

La firme d’ingénierie, forte de ses 50 ans d’expérience, fait référence au Canada, et plus particulièrement à Montréal, où elle siège. Elle s’appuie sur 1100 collaborateurs répartis dans 18 bureaux qui apportent leur expertise dans les domaines de l’infrastructure, de l’énergie, de l’environnement, des sciences de la terre, du traitement des eaux, du bâtiment, de l’industrie ou encore de la télécommunication.

Ces équipes accompagnent de longue date le ministère des Transports du Québec, la Ville de Montréal et les principales villes et municipalités au Québec, ainsi que des acteurs majeurs de l’énergie, tels que Hydro One en Ontario et Hydro Québec, dans tous leurs projets d’aménagement à l’Est du pays. La société affiche ainsi un chiffre d’affaires de 97 millions d’euros en 2022, en croissance ces quatre dernières années.

930 millions d’euros de chiffre d’affaires pour Artelia

Pour FNX-Innov, l’adossement à un groupe international constitue une opportunité de développement vers de nouveaux marchés et de nouvelles activités. Artelia augmente de son côté sa masse salariale à 8500 collaborateurs dans le monde, avec un chiffre d’affaires dépassant 930 millions d’euros.