Artelia acquiert un bureau d'ingénierie norvégien

Artelia poursuit son développement en Europe du Nord et conforte son excellence technique en structures complexes avec l’acquisition de 100 % des actions de l’ingénierie norvégienne Olav Olsen.

Moins d’un an après l’arrivée de MOE, acteur majeur de l’ingénierie au Danemark (1 000 personnes), le groupe français indépendant d'ingénierie Artelia a franchi une nouvelle étape dans sa dynamique d’expansion en Europe du Nord avec l'acquisition de 100 % des actions de l’ingénierie norvégienne Olav Olsen.

Créée en 1962, Olav Olsen est une société d’ingénierie indépendante dotée de compétences de premier plan dans le domaine des structures complexes, appliquées notamment aux installations offshore, aux ponts et aux bâtiments.

Composée de 110 collaborateurs dont plus de 90 % d’ingénieurs, Olav Olsen est basée à Oslo et dispose d’une filiale à Trondheim.

Energie éolienne, houlomotrice, marémotrice et thermique offshore

Solidement implantée en Norvège, elle intervient sur la scène internationale pour accompagner ses clients depuis la conception jusqu’à la réalisation des structures béton et acier de tous leurs projets d’installations industrielles et d’infrastructures.

Animée par une forte culture de l’innovation, la société consacre plus de 6% de son chiffre d’affaires en R&D, et détient 12 brevets.

Face à l’augmentation des besoins énergétiques dans le monde, elle met à profit son expertise en structures fixes et flottantes pour développer des solutions innovantes en matière d’énergie éolienne, houlomotrice, marémotrice et thermique offshore.

Après l’annonce de sa prise de participation majoritaire dans la société Principia spécialisée en études marines en juillet dernier, Artelia confirme son leadership au niveau mondial en ingénierie maritime, portuaire et offshore.

Pour Olav Olsen, l’adossement à un groupe international multidisciplinaire constitue une réelle opportunité de développement vers des activités et des marchés nouveaux, en bénéficiant de l’appui de MOE dans les pays scandinaves et de la présence permanente d’Artelia dans plus de 40 pays.



« L’acquisition d’Olav Olsen s’inscrit pleinement dans la trajectoire affichée d’Artelia de se développer de manière tout à la fois soutenue et maîtrisée, et de devenir un leader sur le marché européen. Grâce à ce rapprochement, nous réalisons désormais près de 90 % de notre chiffre d’affaires en Europe, confortant notre résilience dans un monde incertain et volatil", a commenté Benoît Clocheret, Président exécutif d’Artelia.