Artcool Gallery, le nouveau climatiseur artistique de LG

Artcool Gallery donne l’impression d’être une œuvre d’art encadrée plutôt qu’un climatiseur réversible de pointe. Affichant un écran LCD de 27 pouces (68,5 cm) entouré d’un cadre épuré, il permet à l’utilisateur de choisir dans l’application ThinQ parmi un stock d’images fixes ou animées – ou dans ses propres photos – et de changer d’affichage au gré de ses envies.

Équipé du Dual Inverter Compressor, ce nouveau modèle assure un refroidissement ou un chauffage à haute efficacité énergétique en consommant jusqu’à 70 % d’électricité de moins qu’un climatiseur résidentiel classique. Il dispose d’un flux d’air tridirectionnel avec des flux d’air indirects, d’un mode discret (20 décibels) et d’un mode veille avec fermeture de l’unité inférieure.

Il assainit également l’air avec la fonction LG AI Dry, qui règle automatiquement le temps de séchage de l’air et élimine l’humidité accumulée dans le climatiseur. La partie inférieure est équipée d’une grille qui se détache et se nettoie aisément et d’un capot qui facilite l’installation. L’appareil se pilote à l’aide de sa télécommande intelligente ou via une application mobile intuitive, qui permet de sélectionner divers paramètres et fonctions et de surveiller depuis n’importe quel endroit son statut en temps réel.