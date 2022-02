Arsenio ou l’école Montessori du BIM

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée BIM Supprimer Formation BTP Supprimer Formation continue Supprimer Réemploi des matériaux Supprimer Start-up Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour lutter contre la fracture numérique dans le BTP, la start-up Arsenio a mis au point des formations coup de poing basées sur la pratique et l'expérimentation.

Quitte à révolutionner l’enseignement du Building information modeling (BIM), autant intégrer au cursus la prise en compte des matériaux issus du réemploi et régler la question de la fracture numérique dans le BTP.

Karim Fathi et Regina Fayruzova co-fondateurs de la start-up Arsenio ont ainsi choisi de faire d’une pierre, trois coups. « Après 10 ans d’expérience professionnelle marqués notamment par un passage au sein de la direction immobilière du ministère des Affaires étrangères, une thèse chez Colas et plus de deux ans au sein du groupe Saint-Gobain, je me suis formé au BIM en mettant l’accent sur ce qui compte le plus : les données », résume Karim Fathi.

L’ingénieur en génie civil, qui a également passé un diplôme de développeur informatique, a constaté que toutes les potentialités offertes par le BIM étaient finalement assez peu exploitées. « Correctement renseigné, un modèle numérique permet de maîtriser les coûts comme les plannings, mais le plus souvent les données ont une durée de vie limitée et les maquettes ne permettent même pas de sourcer les matériaux dans une optique d’économie circulaire », déplore-t-il.

Apprendre en expérimentant

Fort de son parcours riche et iconoclaste – Diplômé de l’ENS Cachan, de l’EIVP et d’un master à HEC, Karim Fathi a accompagné pendant un an un dirigeant expérimenté du groupe Saint-Gobain dans le cadre d’un "reverse mentoring" – l’ingénieur et son associée ont mis sur pieds une formation au BIM pour la construction durable inspirée des pratiques anglo-saxonnes. « Au lieu d’installer un enseignant face à des élèves pour diffuser ses connaissances, nous misons sur l’échange entre les apprenants lors de sessions intensives de plusieurs semaines pour des bootcamps ou lors de mentorat de quelques heures en entreprise », explique-t-il. L’objectif est bien d’apprendre à maîtriser les logiciels à travers des projets.

[...]