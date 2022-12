Arrêt de Ma Prime Rénov' pour les chaudières : "une hérésie" pour l'AFG

La fin des aides à la rénovation des chaudières au 31 décembre 2022 inquiète l’Association française du gaz (AFG), qui la qualifie de « brutale et précipitée ». Jusque-là, les foyers modestes qui s’alimentent au gaz percevaient 800 à 1 200 € pour remplacer leur chaudière à gaz classique contre une chaudière THPE (très haute performance énergétique), dans le cadre de Ma Prime Rénov’. L’installation et la pose coûtent environ 4 000 à 5 000 €HT, selon AFG qui s’attend à une baisse des demandes.

Manque d'alternatives

Thierry Chapuis, le délégué général, reconnait l’urgence de réduire la consommation de gaz naturel mais déplore le manque d’alternatives actuel : « Le gaz pèse pour 500 TWh dans la consommation annuelle française, on ne le remplacera pas au pied levé. A l’heure des annonces de tensions sur le réseau électrique, le pari du tout-électrique nous semble être une hérésie. » Pour rappel, 25 000 communes ne sont pas raccordées au réseau électrique. Il s’inquiète du danger de « créer de nouveaux précaires. D’autant plus qu’en zones rurales, où les logements sont souvent moins bien isolés, la pompe à chaleur ne convient pas en deçà d’une certaine température. »

20 % de biogaz en 2030

La chaudière THPE économise 30 % de gaz selon AFG et diminue ainsi le montant de la facture. L’association se dit optimiste quant à la capacité de la filière à se verdir grâce au biogaz et notamment au biométhane, qui, avec 8,5 TWh par an, ne représente actuellement que 2 % de la consommation française d’énergie. Thierry Chapuis estime qu’en 2030, « le réseau pourrait être composé à 20 % de gaz renouvelable ». De plus, l’aspect peu énergivore des nouvelles chaudières réduit le besoin.