Arpajon : rénovation de la Grande Rue

La phase 2 du projet « Cœur de ville » a concerné le tronçon compris entre l’hôtel de ville et la porte d’Étampes.

Le centre-ville d’Arpajon (Essonne) propose des commerces, des services et de nombreuses animations. Dans le cadre de l’aménagement de la commune, la municipalité a décidé de mener son projet « Cœur de ville ». Celui-ci vise un centre-ville plus accessible aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes. Il accorde également une place importante aux espaces végétalisés.

La première phase de la requalification du cœur de ville d’Arpajon a été réalisée en 2019. Elle a porté sur la rénovation de la Grande Rue, entre la mairie et la porte de Paris. Sur cette section, les trottoirs ont été élargis pour répondre aux normes d’accessibilité. Le parvis de l’hôtel de ville a été transformé en un espace convivial avec une série d’aménagements qualitatifs.

La deuxième phase de rénovation de la Grande Rue a été inaugurée en octobre dernier. Elle a concerné le secteur compris entre la mairie et la porte d’Étampes. Sur cette portion, tout a été remis à neuf (réseaux d’eaux pluviales, éclairage public, enrobés, bordures, mobilier urbain, etc.). Des places de stationnement pour les véhicules ont été en outre aménagées le long de la voirie.

La phase 3 des chantiers Cœur de ville interviendra à partir de 2022. Elle concernera le secteur de la Halle et de la place du Marché.