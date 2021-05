Arpajon : les projets ambitieux de la Ville pour 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Projet Supprimer Valider Valider

De nombreux projets de modernisation d’infrastructures sont envisagés à Arpajon cette année.

La séance du mercredi 24 mars du conseil municipal a été consacrée aux finances locales, avec le vote du budget 2021 de la commune d’Arpajon (Essonne). Ce budget 2021 est alimenté par une hausse de la part communale sur la taxe foncière, passant de 15,74 à 18,74 %. Christian Béraud, maire d’Arpajon, a rappelé qu’une enveloppe de près de 14 M€ sera nécessaire pour mener à bien les différents projets que la Ville souhaite lancer.

La rénovation du cinéma d’Arpajon fait partie des priorités de la commune. Cette opération représente un coût global de 2 M€, et l’ouverture de la structure est attendue au printemps. La rénovation et l’extension du centre socioculturel, ainsi que la restauration du groupe scolaire situé dans le quartier Les Belles Vues sont aussi inscrites à la liste de ces projets. Cet ensemble scolaire va se doter de quatre classes de maternelle et de six classes élémentaires. La poursuite du chantier de réaménagement du cœur de la ville, les travaux de l’école élémentaire Édouard-Herriot et la construction de nouvelles aires de jeux pour enfants font aussi partie de ces priorités.