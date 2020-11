AroTherm plus, la PAC haute température écoresponsable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Fluide frigorigène Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chauffage Supprimer Vaillant Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Vaillant se positionne en fabricant de systèmes de chauffage écoresponsables avec cette nouvelle pompe à chaleur (PAC) fonctionnant au fluide naturel R290.

Récompensée par les Awards de l’Innovation d’Interclima en novembre 2019, la pompe à chaleur haute température aroTherm plus de Vaillant est désormais disponible sur le marché. Sa principale particularité est de fonctionner au fluide naturel R290 (propane), dont l’impact est quasi nul sur l’environnement, avec un GWP* de 3 (contre 2088 pour le R410A et 675 pour le R32).

Le R290 étant néanmoins inflammable, Vaillant a mis l'accent sur la sécurité de fonctionnement : le choix s’est porté sur une technologie monobloc extérieur, au circuit frigorifique hermétiquement scellé en usine et dissocié du réseau de chauffage grâce à un condenseur double paroi.

En remplacement de chaudière fioul

Cette nouvelle PAC air/eau monobloc atteint une température de sortie d’eau jusqu’à 75 °C (pour 0°C extérieur) la rendant spécialement adaptée au remplacement de chaudière fioul, sans changement des émetteurs de chaleur. Elle est compatible aussi bien avec les anciens radiateurs haute température qu’avec un plancher chauffant.

Egalement très travaillée sur la conception acoustique, la PAC affiche une pression acoustique de seulement 30 à 39 dB(A) à 5 mètres, selon les modèles. Elle est disponible en cinq puissances : 5, 6, 8 kW en monophasé, 12 et 15 kW en monophasé et triphasé. Pour chauffage seul, chauffage et eau chaude sanitaire, rafraîchissement ou encore gestion d’une zone piscine, la gamme aroTherm plus convient à tous types d’installation.

*GPW : Global warming power, ou PRG, Potentiel de réchauffement global.