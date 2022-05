Arnaud Lismonde Spécialisé en microélectronique et en programmation robotique, Arnaud Lismonde a changé de vie en 2008, en créant son entreprise de plomberie, électricité et ENR, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Formé à l'AFPA, cet artisan a toujours été sensible aux enjeux du changement climatique. Son engagement a d'ailleurs été récompensé, en octobre 2021, par le label Éco-défis.