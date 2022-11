Arnaud Humbert-Droz, Valdelia : « La REP se met en place selon le pire scénario pour l’environnement »

Valdelia lance une campagne de communication offensive autour des montants d’éco-contribution, en défendant un modèle premium, pour l’environnement. Quel est le péril à vos yeux ?

Je travaille depuis 25 ans dans le monde du déchet. Ce que j’observe avec la mise en place de la REP PMCB, c’est le pire des scénarios pour le seul objectif qui compte, l’environnement. Dans la phase actuelle, beaucoup ne parlent que d’argent. Mais au XXIe siècle, la crise environnementale est telle qu’on ne peut plus se contenter de raisonner en termes financiers et de distribuer des étiquettes pour montrer qu’on s’est acquitté de ses obligations. Il faut agir ! Or, le niveau d’éco-contribution appelé par certains éco-organismes traduit un renoncement à agir tout de suite, et décale de fait les premiers actes à 2024 ou 2025. Car il faut le dire haut et fort, à 22 centimes par fenêtre de toit, on ne fait rien !

Il s’agit de 22 centimes par fenêtre de toit mise sur le marché, pour financer le traitement de fenêtres en fin de vie, forcément moins nombreuses…

Vous avez raison, mais même en imaginant un rapport de un à dix, on ne recycle pas une fenêtre de toit à 2,20 € ! Il faut organiser la collecte, démanteler le produit, et même si le métal et le verre peuvent être valorisés, il faut prendre en charge le bois. A moins de mettre une pression inacceptable sur toute la filière de retraitement, ces opérations ont un coût que ne permet pas de financer le niveau d’éco-contribution pratiqué par certains.

La seule justification de cette pratique, d’ailleurs totalement assumée, est d’attirer un maximum de metteurs sur le marché, en faisant le pari qu’ils ne changeront pas d’éco-organisme. Mais ce n’est pas leur rendre service !

[...]