Ariston Thermo France veut fidéliser ses clients avec One Team

Le fabricant propose à ses clients d’accumuler des points à chaque achat effectué avec la carte de paiement offerte par l’entreprise.

Ariston Thermo France lance un nouveau programme de fidélité : One Team. Anciennement Efficio, ce système proposé par le fabricant de chaudières et pompes à chaleur permet à chaque achat d’accumuler des points en fonction des produits achetés. Pour cela, le professionnel télécharge une application sur laquelle il peut entrer le code barre du produit acheté ainsi qu’un code secret pour transmettre sa preuve d’achat et créditer les points sur son compte.

Une carte de paiement dédiée

Dès la barre des 100 points atteinte, le professionnel reçoit une carte de paiement Mastercard sur laquelle sont convertis chaque mois les points en euros. A l’exception des retraits en distributeurs, l’adhérent peut payer avec partout. Ainsi, 1 point équivaut à 1 euro, et l’achat d’une chaudière Alteas One permet par exemple de cumuler 80 points. Au premier scan, 50 points sont offerts par One Team, et des bonus et offres sont mis en place tout au long de l’année pour permettre au client de gagner plus de points. Des statuts sont aussi proposés en fonction du nombre de points cumulés, allant de Silver (entre 0 et 500 points) et Titanium (3000 points et plus).