Ariston lance une offre chauffage

En lançant aujourd’hui une gamme de chaudières gaz à condensation, Ariston souhaite se positionner comme une marque globale, chauffage et ECS, pour adresser le marché français de la rénovation.

La marque Ariston, jusque-là positionnée sur le seul marché de l’ECS, diversifie son activité française et lance une offre de chauffage. « Le groupe Ariston développe depuis plusieurs années des chaudières gaz à condensation commercialisées dans les pays voisins de la France, et plus largement à l’international », explique Jérôme Pradal, directeur commercial de la marque qui a annoncé le 9 février le lancement d’une gamme de chaudières gaz à condensation. « Ce lancement est l’opportunité pour Ariston d’apparaître comme une marque globale sur le marché français pour adresser les enjeux de la rénovation en matière de confort, d’efficacité énergétique et de connectivité ». La marque se positionne donc sur le marché de la rénovation là où Chaffoteaux, dans le giron du groupe italien Ariston depuis 20 ans, s’adresse à la partie affaires et projets, à la fois pour la promotion privée et le logement social.

PAC et systèmes hybrides

La gamme de chaudières Série One se décline en cinq modèles de plusieurs puissances : chauffage seul, avec ballon intégré (5 ou 40 L) ou à micro-accumulation (deux modèles dont Alteas One Net reconnaissable à sa couleur noire et positionnée haut de gamme). Ces produits, a précisé Jérôme Pradal, seront commercialisés au travers de la distribution professionnelle et des partenaires services agréés Ariston. Il ne s’agit que d’une première étape pour la marque. Laurent Jacquemin, PDG d’Ariston, a ainsi annoncé que d’autres familles de produits seraient lancées au cours de l’année, citant les pompes à chaleur et les systèmes hybrides.