Ariston lance une gamme de chaudières gaz et design

La marque diversifie son offre pour adresser tous les enjeux de la rénovation. Prochaine étape : le lancement de pompes à chaleur et de systèmes hybrides.

Ariston, jusque-là présent sur le marché français à travers une offre de chauffe-eau électriques et thermodynamiques, se lance sur le marché du chauffage. L’industriel vient ainsi de dévoiler une gamme de chaudières murales à condensation, la Série One, toute en annonçant le lancement d’autres familles de produits, pompes à chaleur et systèmes hybrides, dans le courant de l’année.



Design et simplicité d’utilisation

La Série One compte cinq modèles de 25 à 35 kW : un chauffage seul (Clas One System), deux avec ballon intégré (Clas B One Plus, mini-accumulation de 5 l ; Clas B One Max, accumulation avec deux ballons de 20 l), deux à micro-accumulation (Clas One et Alteas One Net, qui constitue le fleuron de la gamme).

La chaudière Alteas One Net se distingue par sa façade noire en verre trempé résistant aux rayures, pensée par le designer italien Umberto Palermo. La connectivité intégrée de série, associée à l’application Ariston Net, vise à gérer simplement le chauffage : contrôle de la chaudière à distance, rapports de consommation énergétique estimée, possibilité de télédiagnostic via Ariston Net Pro. L’interface tactile permet également de faire de la programmation hebdomadaire directement depuis l’interface de la chaudière.

Tous les modèles de la Série One possèdent une plage de modulation de puissance de 1 à 10. Ceux-ci sont par ailleurs dotés de l’échangeur en inox Xtratech breveté Ariston, améliorant les performances, indique l’industriel, grâce à des spires plus larges pour une meilleure circulation de l’eau et moins de pertes de charge. A noter également, la vanne gaz auto-adaptative qui permet à la chaudière de s’adapter à tous les types de gaz, sans aucune intervention sur le circuit ni accessoire.