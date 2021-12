Argentine : fin des travaux de protection du lit de La Balme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Savoie Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Des travaux d’entretien et de prévention des risques d’inondation ont été réalisés sur le torrent de La Balme.

Soucieux de protéger les enjeux économiques et touristiques de leur territoire, le Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) et la commune d’Argentine (Savoie) ont entrepris des travaux en prévision des prochaines crues dans le lit de La Balme. Le SPM, un syndicat de projets à l’échelle de la vallée de la Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), et les équipes de restauration des terrains de montagne de l’Office National des Forêts (ONF) ont aménagé une zone de dépôt.

Le chantier a consisté à élargir l’ancienne zone sur une étendue de 5 500 m2, permettant de créer un piège à flottants (bouts de bois, par exemple) avec des pieux ancrés en amont de la zone pour rediriger les objets déversés dans le lit de La Balme, lors des crues. L’ouvrage a été conçu pour protéger les berges sur les deux rives, les habitations en contrebas, ainsi que la centrale hydroélectrique toute proche. Par ailleurs, afin de limiter la propagation du front d’érosion en amont lors de la saison des pluies, des espèces d’arbres et d’arbustes, identifiées comme accélérateurs de l’érosion des berges, ont été retirées.

La réalisation des travaux a été rendue possible par l’association de plusieurs partenaires du territoire qui ont participé au financement de l’opération, à savoir l’État, le Département, la Ville et le SPM.