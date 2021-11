Argenteuil : le projet Urban Valley passe à la phase d’enquête publique

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Immobilier de services Supprimer Valider Valider

À Argenteuil, une enquête publique a été lancée dans le cadre du projet Urban Valley.

À Argenteuil (Val-d’Oise), l’enquête publique au sujet du futur parc Urban Valley a été lancée le 22 novembre 2021. Cette procédure préalable à la réalisation de ce projet d’aménagement au cœur du parc d’activités économiques des Berges de Seine durera jusqu’au 27 décembre prochain.

L’initiative, portée par la société Foncière Atland, prévoit la création de bureaux, de commerces et d’un restaurant interentreprises de 1 000 m². Établi sur une emprise de 21 000 m2, le programme inclut également l’aménagement d’un jardin central, d’un parking silo, d’une place urbaine, d’un espace événementiel et d’un rooftop. Par ailleurs, en vue de l’obtention d’un haut niveau de certification environnementale, le programme adoptera une mixité de matériaux, notamment le bois, le métal et le béton.

Rappelons que le programme est lauréat du concours « Inventons la Métropole du Grand Paris 2 ». Il s’agit du plus grand appel à projets d’architecture et d’urbanisme d’Europe.