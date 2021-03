Argenteuil : le programme Urban Valley, du promoteur Foncière Atland, franchit une nouvelle étape

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le programme Urban Valley, de la Foncière Atland, à Argenteuil, dans le parc d’activités des Berges de Seine, avance à grands pas.

L’Établissement public foncier d’Île-de-France et le promoteur Foncière Atland ont signé la promesse de vente de la friche Yoplait le 23 février dernier. Cette nouvelle étape contribue à la concrétisation du programme Urban Valley.

Le programme Urban Valley prévoit la construction de 17 000 m² de locaux d’activités, de commerces et de bureaux, ainsi que d’un restaurant interentreprises au sein du parc d’activités des Berges de Seine, à Argenteuil (Val-d’Oise). Six bâtiments seront ainsi créés entre l’avenue du Marais et la rue Michel Carré. L’un d’entre eux bénéficiera d’un parking silo de 212 places.

Ce projet fait partie d’une importante opération de renouvellement urbain dont la première étape a permis la création de l’établissement scolaire Simone Veil. « C’est un projet qui va permettre de développer l’attractivité de la zone d’activités. Cela va permettre de s’inscrire dans le projet de ville-parc du quartier Porte Saint-Germain-Berges de Seine », a expliqué Camille Gicquel, adjointe au maire d’Argenteuil, chargée de l’urbanisme.

Le projet architectural de ce programme Urban Valley est imaginé par Vincent Lavergne et Architecte Urbanisme. Ces derniers garantissent la protection des valeurs du low-tech et puisent leur inspiration dans la sobriété industrielle des logements voisins.