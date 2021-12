Argenteuil : le point sur l’avancement de la construction du groupe scolaire des Augustins

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Relations écoles Supprimer Valider Valider

Les travaux de gros œuvre du groupe scolaire des Augustins devraient être terminés avant les fêtes de fin d’année.

La construction du futur groupe scolaire des Augustins a été imaginée afin de soulager les effectifs d’autres groupes scolaires du centre-ville d’Argenteuil (Val-d’Oise). Ce nouvel établissement scolaire aura une surface de plancher de près de 3 500 m² répartis en R+2. Il proposera à la rentrée 2022 treize classes maternelles et élémentaires, ainsi que deux accueils de loisirs accompagnés de tous les équipements nécessaires à leur fonctionnement. Le programme prévoit également le réaménagement de la voirie et des abords entre le groupe scolaire et le bâtiment existant du centre municipal de santé.

Commencés en début d’année, les travaux devraient s’achever avant la rentrée 2022. Après la pose des cloisons en octobre, les travaux d’étanchéité a ont débuté fin novembre pour deux mois. Ils consistent à équiper les toits d’isolants extérieurs. Notons qu’une recherche de labellisation E+C- a été aussi pensée dans ce programme. En outre, la pose des menuiseries de façade a également commencé fin novembre. Selon le calendrier des travaux, tout ce qui concerne le gros œuvre devrait être fini avant les fêtes de fin d’année. Ensuite, les interventions intérieures vont s’accélérer à partir de janvier 2022.