Aressy : les travaux sont en cours

À Aressy, l’année 2021 est marquée par la réalisation de nombreux chantiers.

La municipalité d’Aressy (Pyrénées-Atlantiques) poursuit sa politique pour améliorer le cadre de vie de ses habitants. Parmi les actions prévues en ce sens figure la réalisation d’aménagements divers dans les quartiers du centre-ville.

Démarrés en 2019, les travaux de réfection de la voirie du chemin des Vignes continuent. Ils entrent actuellement dans leur seconde phase. Cette étape du chantier consiste en la création d’un collecteur des eaux de pluie vers le bassin de rétention localisé derrière le cabinet médical. Elle concerne également l’aménagement d’un trottoir sur la partie la plus large de la voirie et la matérialisation de places de stationnement sur ce même tronçon. Notons que les objectifs sont de sécuriser la circulation des riverains, d’améliorer la qualité du revêtement et de gérer l’écoulement des eaux de pluie. Cette phase du projet est chiffrée à plus de 200 k€. Par ailleurs, les mêmes opérations seront menées au chemin du Bois au premier semestre 2022. Le montant du chantier est estimé à environ 70 k€.

En outre, si l’accès à la fibre optique a été annoncé pour l’été 2021, il a été décalé au premier semestre 2022. En effet, des travaux sont encore en cours dans le cadre de l’optimisation du réseau. Ils consistent à déplacer un sous-répartiteur optique et à installer une armoire de rue au chemin du Bois.