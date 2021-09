Ardex acquiert wedi

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce matériaux Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer WEDI Supprimer Europe Supprimer Allemagne Supprimer Valider Valider

Le spécialiste allemand de la chimie du bâtiment détient une participation majoritaire dans l'un des principaux fabricants de solutions complètes pour salle de bains haut de gamme et leader du marché des systèmes de douche et de construction étanches en Europe et en Amérique du Nord.

Ardex vient de faire la plus importante acquisition de son histoire. Le spécialiste allemand de la chimie du bâtiment détient depuis le 21 septembre 2021 une participation majoritaire dans wedi, un des principaux fabricants de solutions pour la salle de bain et leader du marché des systèmes de douche et de construction étanches en Europe et en Amérique du Nord. A noter que les deux sociétés ont convenu de ne pas divulguer les conditions économiques de l'acquisition.

Étendre les compétences

« Avec l’acquisition du leader du marché des systèmes de douche et de construction étanches, le Groupe Ardex fait un grand pas en avant, a déclaré dans un communiqué Mark Eslamlooy, pdg du groupe Ardex, à propos du rachat. On ne peut pas faire mieux pour étendre notre compétence système : Ardex et wedi sont deux marques fortes qui se complètent parfaitement. Nos entreprises familiales partagent en outre la même vision de la proximité avec le client, de l’innovation et de la qualité. Globalement, nous disposons d’une base idéale pour une collaboration réussie. »

Indépendance

Selon les informations, Wedi restera une société indépendante au sein du groupe Ardex - avec les anciens directeurs généraux Stephan Wedi et Fabian Rechlin à la barre. La raison sociale, la localisation, la marque et la stratégie de distribution ne changent pas non plus.

Pour rappel, Ardex est présent dans plus de 100 pays et compte plus de dix marques (Ardex, Dunlop, Cemix...). La société allemande a réalisé un chiffre d’affaires total supérieur à 930 M€ en 2020.