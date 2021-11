Arcueil : une nouvelle maison intergénérationnelle en construction

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Valider Valider

À Arcueil, la construction d’une nouvelle résidence de 22 logements vient d’être lancée.

Le 14 octobre 2021, François Boneu, le président d’Habitat et Humanisme Île-de-France, a procédé à la pose de la première pierre de la « Maison d’Aspasie ». Il a été assisté par Christian Métairie, maire d’Arcueil (Val-de-Marne), Laurent Jeanne, conseiller régional d’Île-de-France, et Martine Laquièze, sous-préfète du département du Val-de-Marne.



Les travaux consisteront en la construction d’une résidence intergénérationnelle. Le projet prévoit notamment la création de 22 logements, dont six pour des jeunes en insertion professionnelle, neuf pour des familles et sept pour des seniors. Ils seront équipés de sanitaires sécurisés et de volets roulants électriques. L’initiative inclut également l’aménagement d’espaces collectifs comprenant une salle commune de 40 m², un jardin au rez-de-chaussée et une terrasse au 2e étage. Dans un souci environnemental, une toiture végétalisée et des isolants en matériaux biosourcés viendront équiper la structure.



Devant ouvrir début 2023, la future résidence a été imaginée par la ville d’Arcueil et l’association Habitat et Humanisme. Elle disposera d’habitations pérennes destinées à des ménages autonomes à faibles ressources. Des logements temporaires seront également mis à disposition des ménages fragiles, nécessitant un accompagnement social personnalisé.