Arcueil et Gentilly : le chantier de réaménagement de la Bièvre se poursuit

La Bièvre fait l’objet d’importants travaux, qui se poursuivent à Arcueil et Gentilly.

Le Département du Val-de-Marne entreprend des travaux de réaménagement de la Bièvre, visant à poursuivre les étapes de remise à l’air libre de la rivière, sur un tronçon de 600 mètres, à Arcueil et Gentilly. L’objectif est de préserver la biodiversité et de reconquérir des espaces naturels en milieu urbain pour améliorer le cadre de vie et le confort des habitants. D’un montant global de 10 M€, le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (38 %), de la Métropole du Grand Paris (32 %), du Département du Val-de-Marne (20 %) et de la Région Île-de-France (10 %).

En pratique, l’opération consiste à réaménager le cours d’eau et son lit, afin de faciliter l’écoulement de la Bièvre et de prévenir des crues en aval. Elle s’effectue au niveau de la rue de la Division du Général-Leclerc et de l’avenue François-Vincent-Raspail. Des travaux de maçonnerie, de terrassement et d’assainissement sont en cours, comme la création de murs de soutènement de 15 mètres de profondeur et le raccordement aux réseaux d’assainissement. Le chantier se poursuivra par la plantation d’espèces d’arbres adaptées au milieu aquatique, la mise en place de l’éclairage public et l’achèvement des travaux de voirie. L’aboutissement de l’opération est programmé pour la fin de cette année.