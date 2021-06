Arcueil : Eiffage Construction a livré le projet Green Oak

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Déclaration d'achèvement des travaux Supprimer Valider Valider

L’immeuble Green Oak, à Arcueil, vient d’être livré par Eiffage Construction.

Eiffage Construction vient de livrer, pour le compte de Kaufman & Broad, l’immeuble Green Oak. Il s’agit d’un projet emblématique, implanté à Arcueil (Val-de-Marne), composé de 10 000 m² de bureaux en architecture bois, qui fait l’objet de multiples labels environnementaux. Les agences Mootz & Pelé et Calq ont contribué à son design en mettant en avant le mix bois et béton.

La façade extérieure de l’immeuble Green Oak reflète une forte identité visuelle moderne formée de bois et de pâte de verre recyclé. Le chantier a duré 29 mois et les travaux concernaient la création d’un immeuble de bureaux en R+8. On y trouve aussi un restaurant interentreprises et un business center – espace de coworking et salle de conférences. Le bâtiment est conçu pour être durable. Il bénéficie d’une triple certification, à savoir HQE Excellent, Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) Very Good et WELL Silver. L’immeuble bénéficie également de multiples labellisations : Effinergie+, Wired Score et Biosourcé niveau 1. L'écolabel Effinergie+ se base sur la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) qui a pour objectif de limiter la consommation d'énergie primaire des bâtiments neufs à 50 kWh par mètre carré et par an. Wired Score est un label international destiné à la connectivité des immeubles. Il permet aux propriétaires et aux promoteurs d'évaluer, d’améliorer et de promouvoir leurs actifs. Le label Biosourcé niveau 1 démontre que l’immeuble Green Oak dispose d’un taux d’incorporation de matière biosourcée minimal de 18 kg par mètre carré.