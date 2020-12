Architecturestudio assurera la maîtrise d’oeuvre urbaine de Parc Méridia à Nice

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée EPA Supprimer Nice Supprimer Métropole Nice Côte d'Azur Supprimer Aménagement Supprimer Urbanisme Supprimer Valider Valider

L’EPA Nice Écovallée a sélectionné le groupement conduit par Architecturestudio avec le paysagiste Topotek1, le bureau d’études techniques Merlin, le bureau d’études en environnement Adret et de Trafalgare pour les aspects déplacements

A l'issue du concours lancé en 2019 pour la maîtrise d’oeuvre urbaine de Parc Méridia, l’EPA Nice Écovallée a chargé le groupement mené par Architecturestudio - Topotek1, paysagiste, Merlin, BET, Adret, études en environnement et Trafalgare, pour les aspects déplacements - pour faire émerger d'ici 12 ans, un nouveau quartier de vie au sein de l’Opération d’Intérêt National, poursuivant la structuration et la requalification urbaine du territoire sur une soixantaine d’hectares entre la ZAC Nice Méridia et le stade Allianz Riviera.

« Le projet proposé par Architecturestudio a répondu à nos aspirations en termes de praticité, opérationnel, avec une justesse d’échelle urbaine", a expliqué Sarah Bellier, directrice générale par intérim de l’EPA Nice Écovallée.

Sillons

Le groupement lauréat propose "une urbanisation douce, où se mêlent densité désirable, mixité plurielle, maillage performant et souple et paysage continu". Tout l'enjeu sera de valoriser un lien fort avec le parc de 20 ha "dans une subtile cohabitation avec les équipements sportifs du parc des Sports et dans un dialogue avec les espaces naturels et agricoles remontant vers l’Allianz Riviera et son écoquartier", expliquent les urbanistes. "Le quartier se dessine selon un principe de sillons d’est en ouest pour ouvrir les bâtiments sur le paysage de la plaine du Var. La trame urbaine s’inscrit dans le prolongement de celle de la ville traditionnelle et de Nice Méridia."

Trois groupement admis à concourir Parmi les 23 groupements qui ont répondu à la consultation de l'EPA, trois ont été admis à concourir : - le groupement avec Architecturestudio, - le groupement Agence Ter (mandataire) avec CAB, TECTA, INDDIGO, Guam Conseil et Builders&Partners ; - et le groupement TVK (mandataire) avec BASE, SOA, Suez Consulting SAFEGE, EODD, Roland Ribi et Associés et la Société du canal de Provence et d’aménagement de la région provençale.

"Aujourd’hui, à l’ouest de Nice, la ville polycentrique se dessine. Nice Méridia, Grand Arénas et Parc Méridia sont et seront de nouveaux pôles de vie et d’attractivité qui répondent aux besoins de logements des habitants et usagers du territoire et au-delà des entreprises. Une nouvelle dynamique économique et urbaine est enclenchée", s'est réjoui, Philippe Pradal, président de l’EPA Nice Écovallée.

La concertation publique débutera courant 2021.