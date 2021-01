Architecture : «Comment va votre agence?»

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Union nationale des syndicats français d'architecture (Unsfa) Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer MAF Supprimer Syndicat de l'architecture Supprimer Ministère de la Culture Supprimer Valider Valider

Plus de 3800 architectes ont répondu à l'enquête lancée par l'Ordre, l'Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa), le Syndicat de l’architecture et la Mutuelle des architectes Français (MAF), avec le soutien du ministère de la Culture. Le contrecoup de la pandémie se fait durement ressentir…

On connaît le proverbe : « Quand les gros maigrissent, les maigres périssent ». Le constat est sans appel : les résultats de cette enquête révèlent un fort impact de la crise sanitaire sur l’activité des agences d'architecture en 2020, les plus petites agences subissant le choc le plus important.

Pour 2021, la majorité de ces mêmes agences manque de visibilité et peu nombreuses sont celles qui comptent sur une activité soutenue dans les mois qui viennent...

Adressé à l’ensemble des architectes à la mi-novembre 2020, à l’initiative de l'Ordre, de l'Union nationale des syndicats français d’architectes (Unsfa), du Syndicat de l’architecture et de la Mutuelle des architectes Français (MAF), cette enquête a recueilli 3833 réponses qui permettent de disposer d’éléments concrets sur la situation économique des professionnels.

A lire sur le site du Conseil national de l’Ordre des architectes.

Résultats détaillés, analyse et commentaires à télécharger ici (PDF de 15 pages).