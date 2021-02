Architecture à l’export : lancement du Grand Prix Afex 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Réalisations Supprimer Afex Supprimer Monde Supprimer Valider Valider

Architectes français à l’export (Afex) lance son appel à réalisations pour l’édition 2021 de son Grand Prix. Remise des récompenses en mai à Venise, si tout va bien…

Les traditions sont faites pour être respectées et le Grand Prix de l’association Architectes français à l’export (Afex) est, depuis sa création, décerné à Venise, à la veille de l’ouverture de la Biennale internationale d’architecture.

Pour rester en phase avec l’agenda de la Biennale, reportée de 2020 à 2021 à cause de la pandémie de Covid-19, Afex lance exceptionnellement un appel à réalisations un an seulement après la précédente édition. Une occasion de découvrir et mettre en valeur de nouveaux projets d’architectes français livrés tout autour du monde.

Dans le cadre de l’édition 2021 du Grand Prix, seront examinées par le jury des opérations livrées hors du territoire français entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Ce prix est ouvert aux architectes dont l’agence est domiciliée en France, régulièrement inscrits au tableau du Conseil national de l’Ordre des architectes, sans qu’ils soient nécessairement membres de l’Afex.

A noter : les projets déjà présentés en 2020, non retenus, mais qui répondraient à ces critères peuvent être présentés une nouvelle fois.

Date limite pour faire acte de candidature : jeudi 25 mars 2021, 17h00.

Dossier complet et règlement à télécharger ici.

Contact : Madeleine Houbart