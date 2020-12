Architectes et urbanistes de l’Etat : lancement du concours 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Profession Supprimer France Supprimer Valider Valider

Un arrêté en date du 27 novembre 2020 ouvre les concours externe et interne, ainsi que l’examen professionnel pour l’accès au corps des architectes et urbanistes de l’Etat…

La ministre de la transition écologique et la ministre de la culture ont ouvert le bal, en l’occurrence les concours d’accès pour le recrutement au sein du prestigieux corps des AUE (architectes et urbanistes de l’Etat).



Ces deux concours (externe et interne) et l’examen professionnel sont ouverts dans les options : patrimoine architectural, urbain et paysager; urbanisme, aménagement.

Le nombre de postes offerts pour chaque option fera l’objet d’un arrêté ultérieur conjoint des deux ministres .

Inscriptions du 9 décembre 2020 au 16 janvier 2021.