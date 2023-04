Archi Beau, nouvelle saison

Présenté par Zoé de Las Cases, avec Jean Desportes, Lisalou, Damien Pierre et notre confrère spécialisé en architecture David Abittan, Archi Beau fait son come-back pour une nouvelle saison dédiée à l’architecture, au design et à la décoration.

Deux nouvelles missions au programme : dénicher le gratin de l’artisanat et du savoir-faire pour des aménagements toujours plus «locaux et faits-main» et recenser les meilleures brocantes de la capitale.

David Abittan et ses «archi bons plans» proposera un autre regard sur l’architecture du quotidien et la (re)découverte du patrimoine pour des visites à la fois ludiques et pédagogiques de bâtiments souvent méconnus…

Sur Paris Première, le dimanche à 12h35 - Format 26 minutes...