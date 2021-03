ARC EN RÊVE : « LE RAPPORT AU POLITIQUE A ÉTÉ NOTRE OBSESSION PENDANT 40 ANS »

Avec la création du centre d'architecture Arc en rêve à Bordeaux en 1980, Francine Fort et Michel Jacques ont fait œuvre de pionniers. En quarante ans, les deux fondateurs ont accueilli sur les bords de Garonne les plus grands noms de l'architecture, de Tadao Ando à Massimiliano Fuksas, de Zaha Hadid à Junya Ishigami, tout en associant ateliers pédagogiques, expositions et expérimentations de terrain. Alternant approches locale et globale, ils ont contribué à faire découvrir la scène des pays émergents - souvent avec une longueur d'avance - et à diffuser les débats contemporains. Alors qu'ils s'apprêtent à passer la main, le duo revient sur les débuts de cette aventure, ses moments clés, ainsi que sur les rapports avec les institutions locales et la scène architecturale bordelaise.