Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Reprise des chantiers Supprimer Valider Valider

Arancou : l’église Notre-Dame de l’Assomption restaurée L’église Notre-Dame de l’Assomption à Arancou retrouve son aspect d’antan après plusieurs mois de travaux de rénovation.

Le chantier a démarré en octobre 2019. Le vendredi 15 janvier 2021, Alexandre Bordes, maire d’Arancou (Pyrénées-Atlantiques), a réceptionné les travaux de restauration de l’église Notre-Dame de l’Assomption, située sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il faut rappeler que cet édifice religieux du XIIIe siècle a été fortement endommagé suite aux explosions lors de la destruction des armes de l’organisation indépendantiste basque ETA le 9 avril 2017.

Le maire a confié les travaux de réparation à l’entreprise française de travaux publics, Bâtiments de France. L’Architecte du Patrimoine, Catherine Matveieff à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), a été également mandatée pour donner un coup de jeune à ce lieu de culte.

L’église Notre-Dame de l’Assomption d’Arancou, inscrite aux monuments historiques et reconnue dans le Patrimoine de France, s’est refaite une beauté. La tour polygonale et son escalier ont été renforcés et nettoyés. Les façades extérieures ont été restaurées et embellies et l’étanchéité a été reprise. La toiture et les corniches ont été remaniées, et sur le pourtour de l’édifice, une calade en pierre a été créée.

Le coût total des travaux s’élève à 362 900 €, un montant financé à 80 % par le Département, mais aussi par l’État et par la Région Nouvelle-Aquitaine. Des dons de la Fondation du patrimoine ont été également collectés pour boucler ce financement.