Aqueo, un chauffe-eau électrique économe en énergie

Atlantic entend aider les utilisateurs à mieux maîtriser leur consommation avec sa nouvelle ligne de chauffe-eau électriques connectés. Fabriqué en France, Aqueo est le premier chauffe-eau rond vertical mural de grande capacité (150, 200 et 300 l) qui permet, avec la fonction automatique d’apprentissage des rythmes de vie, de faire jusqu’à 12 % d’économies sur la facture d’eau chaude par rapport à un chauffe-eau standard.

Grâce à la connectivité Wifi, Aqueo peut être piloté à distance depuis un smartphone ou une tablette. Plusieurs modes sont activables depuis l’application Atlantic Cozytouch (Eco+, Absence, Boost). Ils complètent la possibilité de programmation personnalisée de plages de chauffe ou de la quantité d’eau chaude sanitaire. Le chauffe-eau dispose également d’une interface tactile intuitive en façade afin de régler et de visualiser la quantité d’eau chaude disponible en temps réel.

La marque complète également sa gamme Lineo de chauffe-eau électriques aux lignes droites, format plat ou carré, jusqu’alors disponible en 6 capacités (40, 65 et 80 l plat et 100, 120 et 150 l carré). Le nouveau modèle compact, 100 litres en format plat, connecté tout comme Aqueo, est adaptable à tous les intérieurs, et peut s’intégrer facilement au-dessus d’un évier, d’une machine à laver ou de WC.