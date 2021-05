Apt : ouverture des Espaces Départementaux des Solidarités au second semestre 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Destination des constructions Supprimer Valider Valider

En cours de construction, le site des Espaces Départementaux des Solidarités (EDS), à Apt, devrait être mis en service en 2022.

Les travaux de construction du nouveau site des EDS à Apt (Vaucluse) ont été lancés début mai 2021. Ils s’étaleront sur 14 mois. L’ouverture au public est prévue pour le second semestre 2022. L’établissement proposera des services départementaux territorialisés dédiés aux solidarités (accueil, information, aide à l’accès aux droits, soutien, et accompagnement social et médico-social).

Le projet est porté par le conseil départemental du Vaucluse en tant que maître d’ouvrage. Il consiste à construire 1 200 m² de locaux. Le bâtiment comprendra un espace d’accueil de 560 m², en rez-de-chaussée, un espace tertiaire de 630 m2, à l’étage, et un parking interne équipé de deux bornes de recharge pour véhicules électriques. Le parking extérieur existant, situé à proximité, sera par ailleurs réaménagé pour répondre aux besoins de la Communauté de Communes Pays d’Apt-Luberon (CCPAL) et de la ville d’Apt.

Un budget de 3,60 M€ est mobilisé pour la réalisation du projet. Le financement a été pris en charge par le conseil départemental du Vaucluse, lequel a bénéficié de subventions étatiques.