Apt : le nouveau centre d’entretien et d’exploitation des routes doit ouvrir en février 2023

Un nouveau centre routier doit être construit à Apt pour pallier le problème d’accessibilité du site actuel.

Un nouveau centre d’entretien et d’exploitation des routes sera construit à Apt (Vaucluse). Il sera implanté dans le parc d’activités économiques (PAE) de Perréal, dans le quartier des Argiles. Avec ses 1 789 m², l’infrastructure répondra aux normes réglementaires et environnementales d’un centre routier moderne. Ainsi, le futur site disposera de locaux administratifs positionnés à l’entrée. Des garages et des ateliers seront alignés sur la limite sud du bâtiment. Un hangar pour véhicules et une aire de lavage seront aménagés en limite ouest. Un abri à sel viendra compléter les installations.

Rappelons que ce projet vise à offrir un meilleur cadre au centre routier d’Apt, qui occupe actuellement des locaux désuets et difficiles d’accès. La construction de ce nouveau centre doit commencer le 10 mars 2022. Le chantier devrait durer 11 mois. Le coût de l’opération est estimé à 3,6 millions d’euros et le financement sera assuré par le conseil départemental du Vaucluse.