Après les économies d'énergie, objectif décarbonation pour l'administration

Diviser par cinq les émissions de gaz à effet de serre des services de l'Etat à horizon 2050: c'est l'objectif du gouvernement, présenté vendredi 3 mars à Poitiers par le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini.

Après le plan de sobriété énergétique dévoilé en octobre, qui visait à réduire de 10% la consommation d'électricité et de gaz de l'Etat entre 2019 et 2024, "le plus dur est devant nous", a confié le ministre à l'AFP.

D'ici 2050, le gouvernement espère abaisser à 2 millions de tonnes d'équivalent CO2 les émissions de gaz à effet de serre de l'Etat, contre 10 millions de tonnes annuelles à l'heure actuelle, selon l'estimation du ministère de la Fonction publique.

Les émissions résiduelles devront être contrebalancées par des projets de compensation carbone, de façon à atteindre l'objectif français et européen de neutralité carbone en 2050.

Pour relever ce défi, "il va falloir élargir le champ d'action, ne pas se concentrer que sur les sujets de sobriété énergétique mais aussi appréhender les questions de déplacement, de commande publique, de numérique écoresponsable, d'alimentation..." a énuméré Stanislas Guerini.

Production d'énergie

L'Etat compte aussi produire une partie de l'énergie décarbonée qu'il consomme. Le ministre a inauguré vendredi, sur le toit de la direction départementale des territoires (DDT) de la Vienne, le premier d'une série de 300 parcs photovoltaïques destinés à alimenter les bâtiments publics.

Le parc en question ne fournit cependant que moins de la moitié de la consommation d'énergie (43%) du bâtiment de la DDT.

Un travail considérable reste également à mener en matière de compensation carbone, le sujet étant assez neuf pour l'administration.

Sur le seul volet des économies d'énergie, le gouvernement affirme avoir déjà atteint son objectif de réduction de 10% de la consommation.

Selon des chiffres du ministère, basés sur un échantillon de 10 000 bâtiments publics qui représentent les trois quarts de la consommation d'énergie de l'Etat, la consommation a baissé de 10% sur un an, davantage pour le gaz (-12%) que pour l'électricité (-8%).

Les chiffres portent sur la période entre novembre 2022 et janvier 2023, que le ministère a comparée à la même période en 2021-2022.