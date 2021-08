Après le Maroc, Réalités mise sur le Sénégal

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Réalités Supprimer France Supprimer International Supprimer Afrique Supprimer Promoteurs immobiliers Supprimer Valider Valider

Le développeur immobilier Réalités ouvre au Sénégal une filiale de maîtrise d’ouvrage, orientée résidentiel haut de gamme.



Après Casablanca (Maroc), cap sur Dakar. Avec l'ouverture, le mois dernier, de sa filiale de maîtrise d’ouvrage Réalités Sénégal, le développeur immobilier Réalités poursuit son développement en Afrique.

Dirigée par Amadou Dieng, dans le groupe depuis 2017, la nouvelle entreprise de cinq collaborateurs se positionne sur des projets immobiliers et urbains, majoritairement résidentiels. Sont notamment visés « les programmes de logements haut de gamme, segment particulièrement recherché, principalement à Dakar et dans les nouvelles villes telles Diamniadio et Lac Rose », explique le groupe basé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).

« Excellentes perspectives économiques »

« En parfaite cohérence avec son statut d’entreprise à mission, la société développera des partenariats avec les entreprises locales compétentes tout en s’appuyant sur son équipe pluridisciplinaire dédiée au pilotage des projets », précise Réalités.

« Après nos succès au Maroc depuis 2018 avec plus de 200 000 m² de surface de plancher développée, le Sénégal représente une nouvelle étape de notre déploiement à l’international sur des territoires à fort potentiel de création de valeur. Le Sénégal est porté par d’excellentes perspectives économiques, un cadre juridique proche de celui appliqué en France, un système bancaire normé et des valeurs communes d’esprit d’entreprendre et de transparence », observe Yoann Choin-Joubert, P-DG de Réalités.

Très présent dans l'Ouest de la France, le promoteur rejoint ainsi le bataillon de plus de 250 entreprises françaises implantées dans la deuxième économie d’Afrique francophone, « démocratie stable » à « l’économie diversifiée » avec une forte démographie synonyme de belles perspectives, commente le groupe.