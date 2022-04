Après la mort de Laurent Vimont, l’actionnaire de Century 21 fait le choix de la continuité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer France Supprimer Valider Valider

Charles Marinakis passe de directeur général à président du deuxième réseau immobilier de France. Il succède à Laurent Vimont, décédé soudainement en mars dernier.

Un nouveau patron pour Century 21. Son directeur général Charles Marinakis a été nommé président du réseau d’agences immobilières après le décès brutal de Laurent Vimont, annonce le groupe dans un communiqué daté du 14 avril.

C’est Philippe Briand, président fondateur du groupe Arche et unique actionnaire de l’entité française de l’américain Century 21, qui a fait ce choix de la continuité.

« C'est avec une immense émotion que j'ai accepté cette mission, qui dans ce contexte si particulier mêle des sentiments de fierté, de recueillement et d'humilité », commente Charles Marinakis, 59 ans.

937 agences, 7 500 salariés

« Laurent Vimont est la première personne qui m’a accueilli chez Century 21, c’était en septembre 1999. Avec Michel Trollé et lui, nous nous sommes simplement tapés dans la main et avons créé ensemble Century 21 Entreprise et Commerce née en 2000. C’est Laurent qui m’a proposé en 2013 le poste de directeur général adjoint chez Century 21 France. Et c’est encore Laurent qui m’a proposé le poste le directeur général en juillet 2018 », avait-il écrit sur LinkedIn à la suite de la mort de son ami.

Laurent Vimont est décédé mi-mars d’une crise cardiaque à l’âge de 61 ans. Il était depuis 2009 président du réseau de 937 agences immobilières Century 21 (7 500 salariés), le deuxième de France.

