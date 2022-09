Après 9 mois, Lapeyre dresse un premier bilan de son plan Convergence & Croissance

Objectif 800 M€ de chiffre d'affaires en 2025. Une croissance ambitieuse, l'entreprise ayant réalisé l'an dernier 583 M€ de CA. Cette volonté s'est matérialisée dans une feuille de route baptisée Convergence & Croissance, présentée en début d'année. Lapeyre vient de publier un premier bilan de cette stratégie, neuf mois après son lancement.

33 M€ ont d'ores et déjà été investis, sur les 163,9 M€ prévus sur 4 ans. Les premiers magasins ont ainsi pu être digitlaisés, avec l'installation d'une solution de réalité virtuelle dans les magasins de Herblay (95), Rouen (76), Lille (59) et Amiens (80). Les clients déambulent ainsi dans l'offre de cuisines grâce à un casque de réalité virtuelle. Tout le réseau sera équipé d'ici l'année prochaine. La digitalisation des agences passera aussi par des bornes et des étiquettes électroniques sur les produits.

Autre réalisation, le test d'un parcours Pro Vip dans cinq magasins, et 36 d'ici à la fin de l'année. L'enseigne annonce que dans les magasins où ce parcours a été déployé, le CA est en hausse de 10 %. Ce parcours donne accès aux commandes sur stock en usine, à des délais express, à des conseils et à des réductions personnalisées.

Côté usines, Lapeyre annonce 200 M€ d'investissements. Le programme "Excellence opérationnelle", déjà déployé dans neuf sites de production, donne des résultats satisfaisants en termes de capacités de productuion, de délais, de qualité et de rpix de revient. Utilisation de PVC recyclé dans les usines Cougnaud (Vendée) et Azur Production (Meurthe-et-Moselle), hausse d'activité en aluminium sur les sites Pasturel (Marne) et Giraud (Auvergne). Les délais de production améliorés porent l'activité de l'usine d'escaliers Cordier (Marne).

Lapeyre annonce plusieurs projets structurants pour la production en 2023 : la réinternalisation de la production de cetaines gammes pour mieux maîtriser les coûts et la qualité, la réorientation de l'usine de Poreaux (Marne) vers des produits en bois haut de gamme et sur-mesure.

Lapeyre confirme par ailleurs le déploiement de son enseigne en franchise, avec un potentiel de 70 magasins supplémentaires. Les tests de format démarreront au premier trimestre 2023.