Approbation de l’avant-projet d’extension de l’hôtel intercommunal des agglomérations Terres de Montaigu et Montaigu-Vendée

L’avant-projet définitif concernant l’extension de l’hôtel intercommunal des agglomérations Terres de Montaigu et Montaigu-Vendée a été approuvé en conseil communautaire.

La Communauté de communes Terres de Montaigu et la Communauté de communes Montaigu-Rocheservière prévoient d’agrandir le bâtiment de l’hôtel intercommunal de Montaigu (Vendée). Passé une première fois en conseil communautaire en 2020, le projet était à l’ordre du jour lors d’une réunion des élus en septembre dernier qui a permis de valider l’avant-projet définitif.

Le chantier d’extension de l’hôtel intercommunal inclut la restructuration de l’ensemble du bâtiment. À terme, celui-ci doit compter des espaces partagés entre Terres de Montaigu et la commune de Montaigu, notamment des salles de réunion. Des espaces dédiés aux services support et de direction des deux collectivités y seront aussi aménagés. Le projet concerne également la différenciation des sections « Mon Espace Habitat », « Mon Espace Services » et « Mon Espace Entreprise », en plus de l’installation des services assainissement et déchets au rez-de-chaussée.

Les travaux, chiffrés à 8,6 M€, se dérouleront en deux phases sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Archi Urba Déco. Une première livraison est attendue pour mi-2023, tandis que l’achèvement de l’intégralité du bâtiment est prévu pour mi-2024.