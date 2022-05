Apprentissage : première édition des Trophées de l’innovation du WinLab’

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Apprentissage BTP Supprimer CCCA-BTP Supprimer Innovation Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les métiers du BTP se transforment et les compétences évoluent. Pour anticiper et accompagner au mieux ces évolutions, le CCCA-BTP a lancé en novembre 2021 les Trophées de l’innovation du WinLab’, son incubateur et éclaireur de tendances. Le palmarès de la première édition a été dévoilé le 24 mai lors d’une soirée organisée à Paris.

Ce nouveau concours, ouvert aux apprentis, formateurs aux métiers du BTP et entreprises formatrices, vise à valoriser leurs expériences et pratiques les plus innovantes, utiles et reproductibles. L’objectif est de les diffuser à large échelle, au niveau national, afin d’enrichir les solutions et parcours de formation proposés. Plus d’une centaine de projets ont été présentés, issus de toute la France. Sur 24 projets présélectionnés, six trophées ont été décernés, récompensant neuf lauréats. Voici le palmarès.

Lauréats des Trophées de l'innovation WinLab' 2022 - © Vincent Bourdon / CCCA-BTP

- Catégorie « CFA de demain »

Imaginer le CFA de demain avec de nouvelles technologies, la modularisation des plateaux techniques, de nouveaux services et formations, etc.

Lauréat : « Artisans & Artistes, le CFA fait son bouillon de culture »

Émilie Hébrard (formatrice à BTP CFA Gard), en équipe avec les apprentis Nathan Ranc, Enzo Soulier et Romain Martin (2e année de CAP Monteur en installations sanitaires) et Attoumane Charfène (2e année de CAP Électricien) ont aspiré à faire entrer l’art dans les CFA, en rapprochant les apprentis et le monde artistique. Résidence d’artistes, bibliothèque, ateliers d’expression sont à la disposition des apprentis au CFA. Facilement duplicable, porteur d’enseignements, d’échanges culturels et d’ouverture d’esprit, ce projet renforce l’envie des jeunes de se projeter dans les métiers du BTP.

- Catégorie « Attractivité de mon CFA »

Développer l'attractivité des CFA en renforçant l’ancrage territorial, en fidélisant les anciens apprentis, en créant un réseau d’échange interdisciplinaire, des outils marketing…

Lauréat : « Les rencontres de Julien »

Pascale Duhen (coordinatrice du développement régional à BTP CFA Auvergne-Rhône-Alpes), associée avec Margaux, alternante en communication, et Dimitri, chargé de communication, ont souhaité promouvoir les métiers du BTP et de l’apprentissage au travers des réseaux sociaux. Pour cela, ils ont choisi de missionner l’influenceur Julien Geloën afin de délivrer les messages à porter. En tout 11 vidéos ont été réalisées, concernant 11 métiers, dans 11 établissements de formation. Le bilan est très positif : 6 000 vues par vidéo et 18 000 vues pour celle publiée par l’influenceur.

- Catégorie « Évolutions des métiers »

Anticiper les évolutions des métiers du BTP en termes de performance énergétique, numérisation, économie circulaire, environnement et biodiversité, smart building…

Lauréat : « Le QR code, une nouvelle pratique de chantier »

Guillaume Mary (responsable du CRAF, Centre de ressources et d’aide à la formation, à BTP CFA Ocquerre), avec les formateurs Hervé Lambert (construction de canalisations de TP) et Abdulla Akbar (dessin technique) et leurs apprentis en 2e année de CAP Constructeur de réseaux de canalisations de TP, ont élaboré un QR code des canalisations. Le but : faciliter l’identification des vannes pour les entreprises, dans le cadre du suivi ou d’une urgence. En scannant le QR code, le plan de réseau s’affiche, avec fiche technique et traçabilité. Alliant technique traditionnelle et numérique, ce projet est reproductible sur tous types de réseaux de canalisations.

- Catégorie « Décloisonner pour innover »

Créer du lien en développant des projets entre apprentis et entreprises du BTP innovantes, des outils pour structurer les démarches collaboratives, des événements, etc.

Lauréat : « Les déchets bois : une source d'économie et d'attractivité »

Jean-Louis Pouly (formateur en menuiserie à BTP CFA Aube), avec Éric Lefranc, directeur du CFA, ont imaginé valoriser les déchets, en récupérant les copeaux et morceaux de bois de l’atelier pour les transformer en bouchons de bois et alimenter la chaudière bois du CFA. Le broyeur/compacteur installé au CFA peut également être utilisé par les entreprises de menuiserie et du BTP de la région pour broyer leurs déchets de bois, ainsi que par une entreprise de revalorisation des déchets, partenaire du projet. Ce projet offre à la collectivité l’opportunité de résoudre les problématiques de gestion des déchets.

- Grand Prix du Jury

Lauréat : « L@bConnect »

Mikael Tassin (formateur BTP CFA Centre-Val de Loire), avec les formateurs Sophie Grand, Florence Mousseau, Sandra Bisson, Emmanuel Romanet (BTP CFA Indre, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher et Loiret), ont imaginé transformer les CRAF en L@b, tiers lieux dédiés à l’innovation numérique, technologique et pédagogique, où les CFA et leur environnement peuvent interagir en mutualisant leurs connaissances et expériences. Des équipements (imprimante 3D, tablette interactive…) favorisent l’interconnexion entre apprenants, formateurs et partenaires. L’innovation pédagogique est au cœur du dispositif, avec notamment des parcours de formation multimodaux.

- Prix Vision d’avenir (quatre lauréats)



Projet « Elles Go »

Elvanie Kagwiza, étudiante en 3e année à l’ESITC Paris et apprentie ingénieur travaux chez Colas France, a créé « Elles GO », pour répondre à la thématique de l’inclusion par la mixité dans les métiers du BTP. Son projet vise à inciter les femmes à s’orienter dans les métiers du BTP, grâce à des dessins animés non stéréotypés, pour se familiariser avec le monde de la construction dès leur plus jeune âge. Le projet s’adapte aussi aux femmes de tous âges, au travers d’une plateforme d'échanges et d’ateliers animés par des femmes et d’un programme d’accompagnement pour la recherche d’emploi et la réinsertion professionnelle.

Projet « Box Office »

Camille Callens, apprentie ébéniste au CFA des Compagnons du Devoir et du Tour de France Hauts-de-France à Villeneuve-d’Ascq, épaulée par deux membres de l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille (ENSAPL) et par deux compagnons, menuisier et plâtrier, a fabriqué un bureau d’architecte modulaire, ergonomique et esthétique. Réalisé dans le cadre du Défi de la réhabilitation, ce « Box Office » répond aux enjeux d’économie des matériaux et des ressources, en limitant l’usage de matériaux neufs, en intégrant le recyclage et la réutilisation des chutes de bois.

Projet « Reconversion 2.0 »

Pierre Thorel, apprenti à BTP CFA de Lille Métropole, est un ancien étudiant infirmier reconverti dans le secteur du bâtiment. Les réseaux sociaux, son terrain d’expression de prédilection, l’ont fait connaître sur Instagram sous le nom de L’Apprenti 2.0. Il a créé le projet « Reconversion 2.0 » pour partager à travers ses stories son quotidien en CFA et en entreprise, donner des conseils, valoriser les métiers du BTP auprès des 2 700 jeunes qui le suivent sur les réseaux, afin de leur donner envie de rejoindre un secteur attractif et novateur qui le passionne.

Projet « Du Bâtiment au terrain »

Matthias Meurant est apprenti à BTP CFA Arles depuis trois ans. En CAP Électricien après un BEP Froid, il envisage un BP Monteur en installations de génie climatique et sanitaire. Rugbyman au club RC Saint-Gillois, il a souhaité relier ces deux passions et partager leurs valeurs communes d’équipe, d’entraide et de cohésion. Avec le projet « Du bâtiment au terrain », le BTP CFA Arles est devenu sponsor maillot du club, et bénéficie d’une belle visibilité, avec son logo sur les panneaux du stade et les maillots des joueurs. Ce partenariat gagnant a permis au CFA d’attirer de nouveaux jeunes, qui se sont inscrits, mais aussi à des entreprises de recruter des apprentis.

Des récompenses originales

Afin de symboliser les enjeux de l’économie circulaire et de l’urgence climatique, WinLab’ a confié à l’association Sauvage Méditerranée la mission de créer des trophées originaux, pour récompenser tous les lauréats. Fabriqués en France, ils ont été réalisés artisanalement à partir de centaines de fragments de plastiques ramassés en mer et sur les plages et les côtes méditerranéennes. Les lauréats du Grand prix du jury et des quatre trophées Vision d’avenir bénéficieront quant à eux d’une « Learning expedition » (voyage d’étude) du WinLab’, à Montréal, du 5 au 9 juillet 2022.